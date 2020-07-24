قبل ظهور أعراضه...تطبيق هاتفي يشخص الإصابة بفيروس كورونا

تمكن باحثون في كلية كينجز لندن، من تصميم تطبيق هاتفي، يمكنه الكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا قبل ظهور الأعراض.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن التطبيق الذي أطلق عليه اسم "Mass Science"، يسمح للأشخاص بتوصيل الأجهزة القابلة للارتداء ومشاركة بياناتهم تلقائيا.

وأشار الباحثون إلى أن التغيرات في معدل ضربات القلب والنشاط وأنماط النوم قد تكون بمثابة تنبيه مبكر في حالات الإصابة بالفيروسات التاجية المحتملة.

ويمكن للتطبيق تعقب إشارات آلاف الأشخاص وتقييم بياناتهم لمطابقة أي تغييرات ثبتت إصابتهم لاحقا بـالفيروس.

وقال رئيس فريق البحث الدكتور عاموس فولارين: "نحقق في كيفية استخدام الأجهزة القابلة للارتداء للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، فهي إجراء رقمي رخيص ومستمر يمكن أن يغير قواعد اللعبة".

وأظهر المصابون بفيروس كورونا ممن يرتدون ساعات ذكية تغييرات طفيفة في مؤشرات صحتهم قبل أيام من ظهور أعراض الفيروس كالسعال أو الحمى أو فقدان الذوق والرائحة.

وأضاف: "عندما تشير إلى أنك تعاني من أعراض في التطبيق، سنتمكن من الإطلاع على بياناتك قبل هذه الفترة وأثناءها وبعدها ومقارنتها ببياناتك الأساسية الصحية".

وتابع: "قد تكون المراقبة السلبية للأعراض مقرونة ببيانات الحركة مفيدة للغاية، حيث يتم رفع التأمين بحذر في جميع أنحاء البلاد".

كما أكد الباحثون أن التطبيق الحديث يمكن أن يشخص الفيروس قبل بدء الأعراض، في خطوة من شأنها أن تحد من انتشار الفيروس، إذ إن غالبية حالات انتقال الفيروس تحدث في مرحلة ما قبل الأعراض أو من الأشخاص، الذين لا تظهر عليهم أعراض على الإطلاق.