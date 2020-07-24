"رسالتك واصلتلنا"... هيفاء وهبي تعلق على أول أغنية تطرحها إليسا من ألبومها الجديد

أبدت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، اليوم الجمعة، رأيها في "صاحبة رأي" أولى الأغاني التي تطرحها مواطنتها الفنانة إليسا من ألبومها الغنائي الجديد.

وعبرت هيفاء وهبي عن إعجابها بالأغنية قائلة لإليسا عبر حسابها على موقع "تويتر": "رسالتك صاحبة رأي واصلتلنا من قبل ما تغنيها كرمال هيك شفت الشبه الكببر بينك وبين الأغنية، مبروك حبيبتي إليسا".

@elissakh رسالتك #صاحبة_رأي واصلتلنا من قبل ما تغنيها

كرمال هيك شفت الشبه الكببر بينك وبين الاغنية

مبروك حبيبتي اليسا 💗 — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) July 24, 2020

وأغنية "صاحبة رأي" ​كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع موسيقي هادي شرارة، وطرحتها إليسا عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" أمس الخميس.

وتقول إليسا في الأغنية التي حصدت حتى لحظة كتابة هذه السطور أكثر من نصف مليون مشاهدة: "وفيه ناس بتشوفني قوية وناس بتشوفني حد ضعيف، أنا حاجه من كل حاجه، أنا حاجه بره التصنيف".

وأعلنت إليسا أن ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "صاحبة رأي" سيطرح في الأسواق في الأول من أغسطس/ آب المقبل.

ومن المقرر أن يضم األبوم إليسا الجديد 17 أغنية، وتتعاون فيه مع شركة "روتانا" السعودية للإنتاج الفني والتوزيع.

وكانت إليسا صدمت متابعيها، الأحد الماضي، بصورة حديثة لها كانت ظهرت بها قبل نحو 20 عاما، وأثارت انتقادات واسعة.

وأعادت إليسا تصوير نفسها من جديد وهي مغطاة بملاءة بيضاء، لتحاكي ظهورها في الأغنية المصورة "بتغيب بتروح" التي قدمتها في عام 2001 مع مواطنها المطرب اللبناني راغب علامة.