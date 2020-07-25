بعد جدل واسع... ما حقيقة اكتشاف جدار ضخم يحيط بالأرض كلها تحت الماء

ويظهر في الصورة سور تحت الماء وغواص يسبح فوقه، مع تعليق كتب عليها "عثرت غوغل إيرث على جدار ضخم تحت الماء يحيط بكامل الأرض".

وبعد البحث عن مصدر الصورة ترشدنا خدمة بحث الصور على موقع غوغل إلى صحف ومواقع سياحية تشير إلى أن الصورة هي في الواقع لمتحف "أتلانتيكو" في مدينة لانزاروت الإسباني.

هذا المتحف يعتبر الوحيد المشيد تحت الماء في أوروبا. وقد عمل على منحوتاته الفنان البريطاني جايسون دي كايريس. ويمكن للزوار من الغواصين الغطس على عمق نحو 14 مترا لمشاهدة نحو 300 منحوتة.