ولادة نمر نادر جدا.. والبحث عن اسم له

ولد نمر سومطري، وهو نوع مهدد بخطر الانقراض الشديد، في حديقة حيوانات ببولندا، خلال فترة الحجر الصحي.

وتنتمي والدة النمرة الصغيرة ووالدها، إلى برنامج عالمي يهدف إلى إنقاذ هذا النوع.

وقال مدير حديقة الحيوان، رادوسواف راتاشفاك، لوكالة الأنباء الفرنسية: "كنا قلقين لأن نوري تلد للمرة الأولى، لكن تبين أنها أم خبيرة".

ودعت حديقة الحيوانات رواد الإنترنت للمساعدة على إيجاد اسم لصغير النمر.

Sumatran tiger cub born in Polish zoo #jakpost https://t.co/Bki5p4OH0Z — The Jakarta Post (@jakpost) July 25, 2020

وتعيش نمور سومطرة عادة نحو 30 سنة، وتلد الإناث منها 10 صغار خلال حياتها.

ويعود أصل هذه الحيوانات إلى جزيرة سومطرة الإندونيسية، وهي مصنفة لدى الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على أنها تواجه خطرا حرجا بالاندثار مع أقل من 400 حيوان من هذا النوع في البرية، وأقل من 300 في الأسر.

ويعد الصيد غير المشروع، هو السبب الرئيس لنفوق نمور سومطرة، حيث تستخدم أجزاء من هذه النمور بشكل واسع في الطب الشعبي لاسيما في الصين رغم عدم وجود أي أدلة علمية على أنها مفيدة للإنسان.