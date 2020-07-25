"ليغو" تصنع بيانو من 3600 قطعة يمكن العزف عليه.. فيديو

أعلنت شركة "ليغو" لألعاب الأطفال عن تدشين بيانو مكون من 3662 قطعة، يمكن العزف عليه من خلال تطبيق يتم تحميله على الهاتف.

سيباع البيانو للبالغين مقابل 350 دولارا أمريكيا للقطعة، لبصبح أغلى منتجات "ليغو" إلى الآن.

البيانو مزود بمحرك ومحور ذكي، ومستشعر يستخدم للاتصال بتطبيق Lego Powered Up، الذي يخلق الصوت من خلال الهاتف الذكي، حيث يمكن عزف البيانو إما في وضع "العزف الذاتي" أو في وضع "التشغيل التلقائي" حيث يقوم البيانو بتحريك مفاتيح عشوائية بينما ينتج التطبيق موسيقى كعازف بيانو.

ويبلغ عرض البيانو أكثر من 30.5 سم، وعمق 35.5 سم، وارتفاع 22.5 سم مع إغلاق غطاء البيانو، ويزن النموذج نحو كيلوغرامين