أمريكي يفوز باليانصيب بقيمة 22 مليون دولار ويتقاسم الجائزة مع صديقه

فاز الأمريكي توماس كوك من ولاية ويسكونسن في الولايات المتحدة في اليانصيب بمبلغ 22 مليون دولار.

بعد استلام الجائزة، أعطى نصف المبلغ لصديقه، الذي يعرفه طوال حياته، وفقا لموقع UPI.

اتفق الأصدقاء في عام 1992 على أنهم سيشاركون نصف الجائزة مع بعضهم البعض إذا فازوا باليانصيب.

قال صديق الفائز، جوزيف فيني: "عندما اتصل بي ، قلت:" هل تمزح معي؟

تقول زوجة الفائز، كوك، إنها سعيدة بقرار زوجها مشاركة الجائزة مع صديقه.

وأشار الموقع إلى أن الأصدقاء المخلصين كان بإمكانهم الحصول على كامل المبلغ إذا حصلوا عليه على أجزاء على مدى عدة سنوات، لكنهم فضلوا تلقي 5.7 مليون دولار فورا.

قرر الرجلان ترك وظائفهما لقضاء المزيد من الوقت مع عائلتيهما.