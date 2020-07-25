نجى من الموت عدة مرات.. صاحب لقب "معجزة لاري" يتغلب على كورونا بعد مرور 128 يوماً.. فيديو

وكما يتبين من خلال مقطع الفيديو، فإن المريض لاري كيلي، وهو من مدينة "نيويورك" الأمريكية غادر المستشفى وسط تصفيق الطاقم الطبي الذي كان مسؤولًا عن رعايته، وسادت أجواء احتفالية بمناسبة تعافيه وعودته لمنزله في الآونة الأخيرة، وكان الموقف مؤثرًا وخاصة عندما اجتمع شمله بشريكة حياته وابنته للمرة الأولى منذ شهر مارس الماضي، بعد أن نُقل إلى المستشفى إثر معاناته من أعراض فيروس كورونا.

#Increíble Larry Kelly estuvo hospitalizado por 128 días debido a las complicaciones de salud que el #Covid19 trajo a su vida.

Su esposa ya estaba preparada para decirle adiós, pero este miércoles fue dado de alta y hoy más que nunca valora el aire que puede respirar por sí mismo pic.twitter.com/WVvberBXdS — ATN Televisión (@atntelevision) July 24, 2020

يشار إلى أن كيلي ظل لمدة 51 يومًا على جهاز التنفس الصناعي إثر تدهور حالته الصحية، ومعاناته من نوبات متكررة، الأمر الذي دفع المحيطين به للاعتقاد بأن المرض سيودي بحياته، وخاصة بالنظر إلى فئته العمرية.

وقال المسن في تصريح لوسائل إعلام محلية إنه كان في حالة سيئة للغاية، مؤكدًا على أن "تعافيه من العدوى المميتة بمثابة معجزة".

ووفقًا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن كيلي كان قد أرسل رسالة مؤثرة لزوجته المدعوة دون، قبل قيام الأطباء بوضعه على جهاز التنفس الصناعي قال لها فيها "لن أستسلم أبدًا".

وأكدت الزوجة أن هذه الكلمات ساعدتها على البقاء متماسكة طوال هذه الفترة العصيبة التي تجاوزت أربعة أشهر، حتى اجتمع شملها مع زوجها في نهاية المطاف بعد معاناة، وهو حاليًا مازال في مرحلة التعافي ولم يستعد بعد عافيته بشكل كامل.