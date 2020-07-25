سوريا تنعي وفاة الحنجرة الذهبية اللبنانية

أعلنت وكالة "سانا" السورية للأنباء وفاة الفنان العربي الكبير مروان محفوظ، اليوم السبت، عن عمر 80 عاماً في مشفى الأسد الجامعي بدمشق.

عرف المطرب اللبناني القدير مروان محفوظ بصاحب الحنجرة الذهبية، واستطاع طوال عشرات السنين اصطحاب الجمهور إلى مزيج بين الغناء الجبلي والطرب الأصيل.

يذكر أن الفنان مروان محفوظ أحد المطربين الذين تخرجوا من مسرح الرحابنة حيث شاركهم في معظم مسرحياتهم مع السيدة فيروز وارتبط بعلاقات وثيقة مع سوريا وفنانيها.