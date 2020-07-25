سلاف فواخرجي تنشر صورة لها مع جمال عبد الناصر

تذكرت الفنانة السورية، سلاف فواخراجي، الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، وذلك تزامنا مع ذكرى ثورة 23 يوليو/ تموز عام 1952.

وشاركت فواخرجي صورة لها مع صورة لعبد الناصر، لا تزال معلقة في صورة منزل أسرتها إلى جانب صورة جدها.

وقالت عن الرئيس الراحل: "بعيدا عن السياسة وعن تقييم مين بيحب وما بيحب.. بس أنا تربيت على حبه.. صورته معلقة بيبتنا مع جدي".

وتابعت: "جزء من مكتبة بابا عنه وعشقه له.. وحديث ماما وهي طفلة صغيرة عن لقائها معه على طريق الربوة، وكتبت هذه القصة بمقال عشق جميل جدا كان وثيقة لها ولنا بأسباب وبدون أسباب.. كبرت لقيت حالي بحبه.. جمال عبد الناصر".

بعيدا عن السياسةوعن تقييم مين بيحب ومابيحب

بس انا ربيت على حبه

صورته معلقةبيبتنا مع جدي

جزءمن مكتبةبابا عنه وعشقه اله

وحديث ماما وهي طفلةصغيرة عن لقائهامعه على طريق الربوة وكتبت هالقصة بمقال عشق جميل جدا كان وثيقة الها والنا

بأسباب وبدون اسباب كبرت لقيت حالي بحبه#جمال_عبدالناصر pic.twitter.com/XJrXPgJg9v — Sulaf Fawakherji (@sfawakherji) July 25, 2020

من ناحية أخرى، تواصل سلاف فواخرجي تصوير أحدث مسلسلاتها التلفزيوني "شارع شيكاغو"، ويشارك في بطولته عباس النوري ومهيار خضور وسلاف فواخرجي، وهو من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز.

و"ميرامار" التي تجسد شخصيتها فواخرجي في "شارع شيكاغو"، هي فتاة دمشقية تهرب برفقة بطل شعبي في حقبة الستينيات، فتلجأ إلى تياترو في "شارع شيكاغو" في دمشق، وينتهي الصراع بجريمة قتل غامضة تتكشف خيوطها في الوقت المعاصر على يد محقق يعثر صدفة على ملف القضية، فتتحول الحقبتان الزمنيتان إلى مرآتين تعكسان قصص الصراع والحب والتضحية والجمال.

ويلفت في العمل أن شخصية "ميرامار" ستظهر في الفترتين الزمنيتين على ما أعلنت فواخرجي التي ستكون الممثلة الوحيدة التي ستطل في العمل الدرامي عبر كامل حلقاته، منذ الحلقة الأولى وحتى الأخيرة، أي من عام 1959 إلى عام 2009، من دون الاعتماد على ممثلة ثانية بسبب الفوارق الزمنية والعمرية.