رسالة بخط يد الأميرة ديانا تعرض للبيع في مزاد

تم طرح رسالة كتبتها الأميرة الراحلة ديانا في 27 حزيران / يونيو 1991، قبل أربعة أيام من عيد ميلادها الثلاثين، في المزاد العلني.

ووفقا لتقارير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كتبت الأميرة ديانا رسالة إلى صديقها دودلي بوبلاك تشكره على الهدية وجاء فيها: "أشعر بالفضول لما سيجلبه العقد المقبل. على مدى السنوات العشر الماضية، تعلمت الكثير! شكراً جزيلاً لك دودلي".

— Daily Mirror (@DailyMirror) July 23, 2020

وبحسب الصحيفة، سيتم طرح الرسالة للبيع التي ختمت بشعار قصر كنسينغتون، إلى جانب رسالة ثانية كتبتها والدة الأميرة الراحلة، فرانسيس روث شاند كايد في دار ديفيد لاي للمزادات بقيمة حوالي 600 جنيه إسترليني في 30 تموز / يوليو الجاري.

وارتبط الأمير تشارلز بديانا في 29 يوليو 1981. وفي عام 1996 تطلق الزوجان، وبعد ذلك بعام توفيت ديانا في حادث سيارة في باريس. وفي عام 2005، تزوج الأمير تشارلز من كاميلا باركر بولز.