نيكول سابا: كورونا صار بلبنان متل الرز

نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، اليوم السبت، تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، انتقدت فيها استهتار الشعب اللبناني بتفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وجاء في التغريدة: "كورونا صار بلبنان متل الرز !! برافو على شعبنا الواعي خليكن عالبحر وبال clubs مولّعينا مبسوطين متل الغشم عم تصوروا تابوت عم برقّصوا ولا اهبل من هيك! يا لطيف انا ماشفت ناس بلا مخ مخّن فاضي وما بالن لا بصحتهن ولا بصحة غيرن متلكن!!".

كورونا صار بلبنان متل الرز !! برافو على شعبنا الواعي خليكن عالبحر وبال clubs مولّعينا مبسوطين متل الغشم عم تصوروا تابوت عم برقّصوا ولا اهبل من هيك! يا لطيف انا ماشفت ناس بلا مخ مخّن فاضي وما بالن لا بصحتهن ولا بصحة غيرن متلكن!!#انقبروا_انضبوا#كورونا — Nicole Saba (@NicoleSabaaa) July 25, 2020

​وأعلنت الفنانة اللبنانية منذ مطلع آذار/ مارس الماضي، عن اتخاذها لجميع التدابير الوقاية من فيروس كورونا، وارتدائها لكمامة طبية، وشاركت سابا صورة لها وهي مرتدية الكمامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.