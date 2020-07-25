بحضور شريف منير... أحمد عز يحتفل بعيد ميلاده على خشبة المسرح... فيديو

وحاضر العرض الفنان شريف منير، الذي صعد إلى المسرح وشكر أحمد عز والمنتج والمخرج مجدي الهواري، بحسب مقاطع مصورة شاركها الأخير عبر حسابه على موقع "إنستغرام" اليوم السبت.
كما أثنى منير على جهود أسرة المسرحية من تمثيل وإخراج وتصميم ملابس لإخراج العرض المسرحي بهذه الصورة المتميزة.
وفي نهاية كلمة شريف منير، أحضر فريق عمل المسرحية كعكة للاحتفال بعيد ميلاد أحمد عز الذي يوافق 23 يوليو/ تموز.
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فاتحة الكتاب كانت هي البداية🙏 ثم استقبال حافل بالورود لملائكة الرحمة 🌹 ثم طاقة حب من فنانين مصر إليهم 🙏❤️ تقديرا وحب واحترام يوم استثنائي من اجل #اطباء_مصر👏👏🇪🇬 ثم عيد ميلاد النجم المحترم والصديق #احمد_عز ونجوم وزملاء #CairoShow# في المقدمة واول المهنئين 👌🌹🎁🎊🎉😘🎈 شكراً لنجوم علاء الدين شكراً لنجوم وشركاء والعاملين CairoShow شكراً للي مش حاضرين وفي قلوبنا من ابناء CairoShow شكراً للنجم #شريف_منير شكراً للجميع 🤗
وتم تخصيص عرض أمس الجمعة للأطقم الطبية وأطقم التمريض في مستشفيات العزل، وذلك كرد للجميل على مجهوداتهم في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد.
ومسرحية"علاء الدين" من إخراج مجدي الهواري، ويشارك في بطولتها سامي مغاوري ومحمد جمعة وتارة عماد ومحمد ثروت وكريم عفيفي وهشام إسماعيل.
وتعرض مسرحية "علاء الدين" حاليا على مسرح "كايرو شو"، وستتواصل عروضها طوال إجازة عيد الأضحى.
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