"أبل" قد تضيف "بصمة الوجه" إلى حواسبها "الماك"

قد تتمكن من فتح حاسوبك "الماك" المقبل باستخدام وجهك، وذلك بحسب ما أشارت إليه تقارير حديثة.

وعثر موقع "9to5mac" المعني بكل تسريبات شركة "أبل" الأمريكية على تلميحات إلى استخدام كاميرا "True Depth" من جديد، والتي تسمح بتفعيل ميزة "بصمة الوجه" أو (Face ID).

وذكر منشور حديث للموقع أنه فحص عن كثب ملحق "Face ID"، والذي أفاد أنه أنه تم تصميمه لنظام "macOS" الخاص بحواسيب "ماك".

وقال موقع "9to5mac" أن تلك المعلومة ليست مجرد بقايا نسيت الشركة التخلص منها منذ أن طبقت خاصية "بصمة الوجه" لأول مرة على هاتف "آيفون إكس".

وفي ذات السياق، يقول موقع "إندغادجيت" إن التعليمات البرمجية ضمن النسخة التجريبية الثالثة من (macOS Big Sur) تشير إلى امتداد جديد مع تعليمات برمجية تهدف إلى دعم "PearlCamera"، وهو الاسم الرمزي الداخلي الذي تستخدمه آبل لكاميرا "TrueDepth" و"Face ID".

يشار إلى أن النماذج المتاحة حاليا من حواسيب "ماك" لا تأتي مع كاميرات "TrueDepth"، علاوة على ذلك، يجب أن تقوم حواسيب "ماك" باستبدال رقائق "إنتل" إلى معالجات "أبل" أولا لتفعيل "بصمة الوجه" لديها.