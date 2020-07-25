وفاة ريجيس فيلبين مقدم برنامج "من سيربح المليون" عن 88 عاما

توفي مقدم البرامج الأمريكي الشهير، ريجيس فيلبين، اليوم السبت، عن عمر ناهز 88 عاما.

وجاء في بيان صادر عن أسرته: "نشعر بحزن عميق لمشاركة خبر وفاة حبيبنا ريجيس فيلبين الليلة الماضية لأسباب طبيعية، وذلك قبل شهر واحد من احتفاله بعيد ميلاده الـ89".

وتابع: "عائلته وأصدقائه ممتنون إلى الأبد للوقت الذي قضوه معه بسبب دفئه وروحه الدعابية الأسطورية، وقدرته الفريدة على تحويل كل يوم إلى شيء يستحق الحديث عنه".

وأضاف البيان: "نشكر معجبيه على دعمهم المذهل خلال مسيرته التي امتدت 60 عاما، ونطلب الخصوصية أثناء حزننا على خسارته".

Regis Philbin, who spent decades hosting talk and game shows, has died, his family confirmed. He was 88. Philbin is best known for his ABC morning talk show, "Live with Regis and Kathie Lee," and "Live with Regis and Kelly." https://t.co/2qFT9O9mdV pic.twitter.com/8X1KAoson2 — Eyewitness News (@ABC7NY) July 25, 2020

وكان الراحل ريجيس فيلبين مضيفا للعديد من البرامج التلفزيونية، بما في ذلك البرنامج الحواري الصباحي "Live with Regis and Kathie Lee" الذي شارك في شارك في تقديمه مع كاثي لي غليفورد، ثم انضمت إليه بعد ذلك الممثلة الأمريكية، كيلي ريبا، ليعاد تسمية البرنامج إلى "Live with Regis and Kelly".

Regis Philbin Just Passed Away At The Age OF 88 Years Old

My Heart And Prayers Go Out To His Whole Family

Prayers For Kelly Ripa I'm Sure She Is Just Crying Like Crazy

It's Sad... And Heart And Prayers Go Out To Kathy Lee Gifford 40 years Long Time Friends pic.twitter.com/Wcw8kw7XNR — Mark Eberle (@patcnews_com) July 25, 2020

وعلى مر السنين، استضاف ريجيس فيلبين أيضا مسابقات ملكة جمال أمريكا، وعروض المسابقات مثل "Who Wants to be Millionaire" من إنتاج شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، والذي تم تقديم نسخته العربية باسم "من سيربح المليون" من تقديم الإعلامي اللبناني، جورج قرداحي.

Rest easy Regis Philbin. Great time to recycle this video of the greatest moment ever on Who Wants To Be A Millionaire pic.twitter.com/8ZrvUySUD7 — Chase Robertson (@chasecar7) July 25, 2020

وخلال مسيرته، نال ريجيس فيلبين 37 ترشيحا لجائزة "داي تايم إيمي"، وفاز بستة منها، كما حصل على جائزة الإنجاز مدى الحياة في عام 2008.

كما يحسب لريجيس فيلبين أنه يحمل الرقم القياسي العالمي لمعظم ساعات البث على التلفزيون الأمريكي، وفقا لموسوعة "غينيس" العالمية، بتحقيقه لأكثر من 16،700 ساعة على الهواء.