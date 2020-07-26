أغرب تصرف من إمرأة حاصرت ثعابين سامة مكتبها... فيديو

أطلق رجل ولاية ماهاراشترا غربي الهند، خمسة ثعابين سامة داخل مكاتب محطة لتموين السيارات، وذلك بعد أن رفض الموظفون تزويده بالوقود.

وقالت وسائل إعلام هندية، إن شخصا يدعى بروت، نشر مقطع فيديو يظهر رجلا وهو يدخل أحد المكاتب، وفي يده إناء به ثعبان، ويلقيها في المكتب ويغادر مسرعا، ليعود بإناء آخر ويدخل مكانا ثانيا ويطلق ثعابين سامة، بينها ثعبانا من نوع كوبرا.

وظهرت صاحبة محطة الوقود، وهي تقف خلف المكتب هادئة متماسكة، بعد أن أطلق الرجل أحد الثعابين في مكتبها، وبعدها تسير بهدوء وبطء خارج المكتب.

ووفقا للتقارير المحلية، فر الرجل من المكان وتم استدعاء صائد ثعابين لجمع الحيات من المحطة، فيما رفض الكثيرون ما قام به الرجل، وأبدوا إعجابهم بهدوء وتماسك صاحبة المحطة.