تسجيل
10:30 GMT26 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    كيم كارداشيان مع زوجها كانيى ويست

    زوج كيم كارداشيان يعتذر لها بعد "ثرثرة تويتر"

    © AP Photo / Evan Agostini
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103682/96/1036829632_0:254:4928:3026_1200x675_80_0_0_b6c8b29e470859dcdda51ad0feb7acb9.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202007261046103670-%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D9%83%D9%8A%D9%85-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AB%D8%B1%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1/

    اعتذر مطرب الراب الأمريكي، كاني ويست، من زوجته عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان عبر حسابه على موقع "تويتر"، أمس السبت، وهي نفس منصة التواصل الاجتماعي التي أعلن من خلالها عن خططه للطلاق منها قبل أيام فقط.

    وقال ويست في تغريدته: "أود أن أعتذر لزوجتي كيم لقيامي بإعلام أمرا خاصا بيننا، لم أسترها مثلما سترتني، أريد أن أقول أنني أعرف أنني آذيتك. أرجوك سامحني "شكرا لك على وجودك دائما من أجلي".

    وعلى الرغم من أن كاني ويست لم يحدد "الأمور الخاصة" التي كان يشير إليها في اعتذاره لزوجته، إلا أنه قد يشير إلى الاعتراف الذي أدلى به خلال مسيرة انتخابية في ولاية كارولينا الجنوبية في نهاية الأسبوع الماضي، وهو أن الزوجين فكروا في الإجهاض وقتنا كانت ابنتهم الأولى "نورث" جنينا، أوتبلغ من العمر حاليا 7 سنوات.

    وقال كاني ويست باكيا خلال خطابه أمام الجماهير الأسبوع الماضي: "حتى لو أرادت زوجتي تطليقي بعد هذا الخطاب، فقد أنجبت "نورث" إلى العالم حتى عندما لم أكن أرغب في ذلك".

    وأشارت تقارير في وقت سابق من الأسبوع إلى أن كيم كارداشيان (39 عاما) كانت "غاضبة" بشأن مزاعم الإجهاض.

    مغني الراب كاني ويست
    © AP Photo / Evan Agostini/Invision
    كاني ويست يحذف جميع تغريداته المتعلقة بطلاقه من كيم كارداشيان
    وبعد خطابه، زعم كاني ويست في تغريدة حذفها سريعا أنه "يحاول" الطلاق من زوجته كيم كارداشيان، منذ أن حضرت حدثا خاصا بإصلاح السجون حضره أيضا مغني الراب ميك ميل، في إشارة منه إلى أنها تخونه معه.

    كما اتهم ويست زوجته في تغريدة محذوفة أخرى أنها "حاولت حبسه كما في فيلم الرعب "Get Out" لأنه بكى بشأن إنقاذ حياة ابنته في اليوم السابق".

    من ناحيتها، خرجت كيم كارداشيان عن صمتها حيال خرف زوجها على "تويتر"، الأربعاء الماضي، بإصدارها بيانا تعترف فيه بإصابته بمرض الاضطراب ثنائي القطب.

    وقالت لمتابعيها على "إنستغرام": "كما يعلم الكثير منكم، يعاني كاني من اضطراب ثنائي القطب، أي شخص لديه هذا المرض أو لديه أحد أفراد أسرته في حياته يعرف مدى تعقيده وألمه بشكل لا يصدق".

    وتابعت: "لم أتحدث علنا أبدا عن مدى تأثير ذلك علينا في المنزل لأنني شديدة الحماية لأطفالنا وأحترم حق كاني في الحفاظ على خصوصيته عندما يتعلق الأمر بصحته. ولكن اليوم، أشعر أنني يجب أن أعلق عليه بسبب المفاهيم الخاطئة حول الصحة العقلية".

    ودافعت نجمة تلفزيون الواقع عن زوجها البالغ من العمر 43 عاما، وقالت: "إنه غالبا ما يُساء فهمه، خاصة عندما يتعلق الأمر بكلماته وأفعاله التي "يمكن أن تسبب آراء ومشاعر قوية".

    وأضافت: "إنه شخص لامع ولكنه معقد وعلى رأس ضغوط كونه فنانا ورجلا أسود، تعرض لفقدان أمه بشكل مؤل، وعليه أن يتعامل مع الضغط والعزلة التي يزيدها اضطراب ثنائي القطب".

    وكتبت: "أولئك المقربون من كاني يعرفون قلبه ويفهمون أن كلماته لا تتماشى مع نواياه".

    انظر أيضا:

    تقارير: بعد أيام من ترشحه للرئاسة... زوج كيم كارداشيان يعاني من مرض نفسي
    كاني ويست يحذف جميع تغريداته المتعلقة بطلاقه من كيم كارداشيان
    كاني ويست يكشف أمورا قد تتسبب في طلاقه من كيم كارداشيان
    زوج كيم كارداشيان يقترح منح مليون دولار لكل شخص لديه طفل في حال أصبح رئيسا لأمريكا
    زوج كيم كارداشيان يقاطعها بعد "التغريدات المحذوفة"... وهي تخرج عن صمتها
    الكلمات الدلالية:
    مشاهير, منوعات, كاني ويست, كيم كارديشان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    كهف بحيرة بلعين، بالقرب من رام الله، 22 يوليو 2020
    "جنة بلعين"... كهف في فلسطين للاستجمام
    بومبيو يدعو إلى تحالف جديد للديمقراطيات ضد الصين
    بومبيو يدعو إلى "تحالف جديد للديمقراطيات" ضد الصين
    ما موقف الدول العربية من الإخوان
    بعد حلها في الأردن.. ما موقف الدول العربية من "الإخوان"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك