بسبب صورة مع ابنته... أحمد زاهر أحدث ضحايا التحرش من المشاهير

‫🔺مع استمرار جدل قصص التحرش والتي سمعنا عنها بكثرة في الفترة الماضية وأصبحت قضية رأي عام بتفاعل من النجوم معها.. ما هي نصيحة ⁧‫#أحمد_زاهر‬⁩ لبناته لمواجهة التحرش ؟ وما هو الموقف الذي تعرض له على انستغرام؟‬ ‫🎤تابعوا اللقاء الكامل ‬في لينك البايو 🔻 @etbilarabi