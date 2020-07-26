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    لحوم

    مع اقتراب عيد الأضحى... 5 فوائد عظيمة للحم الضأن

    © Sputnik . Игорь Зарембо
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    أيام قليلة ويحل عيد الأضحى وقد اعتاد الكثير من الأشخاص على ذبح الخراف وتناولها خلال أيام العيد، ويلجأ البعض الآخر إلى ذبح الأنواع الأخرى، ولكن يمتيز لحم الخروف باحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان.

    وبحسب موقع بوابة "أخبار اليوم"، قال أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث الدكتور حسن حسونة، إن لحوم الضأن تتميز بطعمها اللذيذ نظرا لاحتوائها على نسبة من الدهون التي تكسب اللحم طعما مميزا، وكذلك سهولة الهضم والامتصاص في الجهاز الهضمي.

    وأوضح حسونة القيمة الغذائية للحوم الضأن والتي تتمثل في:

    لحم أحمر
    © CC0 / pixabay
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    1- تعتبر مصدر للبروتين عالي الجودة، حيث يتميز بروتين لحم الضأن كما فى المصادر الحيوانية الأخرى بأنه بروتين كامل يحتوى على جميع الأحماض الأمينية الأساسية.

    2- مصدر غني بالدهون الصحية مثل أوميغا 3 المضاد للالتهابات، كما يحتوى لحم الضأن خاصة الأغنام الرعوية على ما يعرف بحمض اللينوليك الازدواجي الذى يعمل على تعزيز جهاز المناعة ويساعد على خفض تخزين دهون الجسم وتأخير ظهور أعراض الشيخوخة.

    3- يحتوى لحم وكبد الضأن على نسبة مرتفعة من الحديد والزنك ويفيد ذلك في تغذية الأفراد الذين يعانون من فقر الدم والضعف العام، كما يحتوى على فيتامينات (أ، د)  وفيتامينات ب، التي تقوي وتحمي العظام من الكسور، ومنع الإصابة بالهشاشة.

    4- كما يعمل عنصر الزنك على نشاط ودعم عمل جهاز مناعة بالجسم، وإنتاج هرمون الأنسولين وتحسين حاستي التذوق والشم.

    5- يعد لحم الضأن أيضا مصدر جيد لعنصر النحاس الهام للتمثيل الغذائي للحديد وإنتاج كرات الدم الحمراء، كما أن لحم الضأن غني بعنصر السيلينيوم وهو مضاد للأكسدة ويعمل على تأخير الشيخوخة المبكرة ويدعم جهاز المناعة.

    وأشار حسونة إلى أن طهى اللحوم بطريقة السلق من أفضل الطرق لطهى اللحوم حيث يتخلص اللحم من الدهون الزائدة ويحافظ على قيمته الغذائية.

    ويحذر الأطباء الأشخاص المصابون بمرض النقرس وحصوات الكلى ومرض السمنة والوزن الزائد وأمراض القلب وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم من الإفراط في تناول لحم الضأن.

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    أخبار المنوعات, فوائد, لحمة, اللحم, عيد الأضحى
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