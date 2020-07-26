صحفية تكتشف إصابتها بمرض خطير بفضل مشاهِدة منتبهة

لاحظت مشاهدة منتبهة ورما سرطانيا على عنق مراسلة إخبارية في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، لاحظت المشاهدة شيئًا على عنق الصحفية الأمريكية في يونيو/حزيران وتواصلت معها عبر البريد الإلكتروني.

وكتبت المرأة للمراسلة التي تعمل لدى "WFLA-TV"، "لقد شاهدت للتو تقريرك. ما يقلقني هو أن هناك كتلة في عنقك، قومي بفحص الغدة الدرقية".

وأضافت، أن ما رأته يذكرها بما حدث لها. وتابعت، تطورت لدي كتلة مماثلة واتضح أنه سرطان.

وبحسب المصادر، اتبعت الصحفية هذه النصيحة وذهبت إلى الطبيب بعد ذلك بأسبوع. وقال لها الطبيب بعد بضعة أيام أنها مصابة بسرطان الغدة الدرقية.

A bit of ~personal news~ to share.



Turns out, I have cancer. And I owe it to one of our wonderful @WFLA viewers for bringing it to my attention.



I’ll be off work for a bit after tomorrow, but I’ll see y’all soon 🥰 pic.twitter.com/UMsoj2SjtM — victoria price (@WFLAVictoria) July 23, 2020

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، إن الإعلامية كانت تشعر بالتعب خلال الأشهر القليلة الماضية. وظنت أن السبب هو ضغط العمل.

وشكرت المراسلة مشاهديها عبر تويتر، "لقد علمت إني مصابة بالسرطان بفضل مشاهدي القناة الرائعين".