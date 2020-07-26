زوجة تيم حسن السابقة توجه رسالة إلى وفاء الكيلاني

وجهت الفنانة السورية، ديما بياعة، رسالة إلى الإعلامية المصرية، وفاء الكيلاني، الزوجة الحالية لطليقها الفنان السوري، تيم حسن.

وشكرت بياعة وفاء الكيلاني لتقديم الدعم لنجلها ونجل طليقها تيم حسن "ورد"، البالغ من العمر 14 عاما، في أن يكون فيزيائيا فلكيا وأن يلتحق بجامعة مرموقة.

وكتبت ديما بياعة لوفاء الكيلاني: "حياتي شكرا على دعمك وكلامك وإنشاء الله منفرح بنجاحات جودي وريان.. الله يسعدكم ويحميكم".

من جانبها، ردت وفاء الكيلاني على رسالة ديما بياعة لها: "حبيبتي ديما ربنا يحمي ورد الغالي ويباركلكم فيه وفي فهوده العسل وتفرحوا بيهم في أعلى المراتب".

وكانت وفاء الكيلاني دعمت ورد نجل زوجها تيم حسن عبر حسابها على موقع "إنستغرام" قائلة له: "ورد أنت تجعلنا فخورين بك، أتمنى لك الأفضل يا حبيبي وأتمنى أن تحقق كل أحلامك".

يشار إلى أن وفاء الكيلاني لديها طفلان من زوجها الأول اللبناني طوني مخايل، هما "جودي وريان"، بينما لدى تيم حسن ولدان من طليقته ديما بياعة هما "ورد وفهد".

واحتفل تيم حسن ووفاء الكيلاني بزواجهما في مايو/ أيار 2017، ولم ينجبا أطفال بعد.