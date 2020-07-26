كيف تتناول حبوب القهوة دون إيذاء القلب والجهاز العصبي

بينت أخصائية في علم النفس العصبي الروسية إيرينا خفينغيا، أن شرب القهوة عند الصباح ليست الطريقة الوحيدة للحصول على الطاقة.

وقالت خفينغيا، لدى وجبة حبوب البن بالشوكولاتة نفس التأثير المنشط الذي يحدثه فنجان القهوة، ولكن مع عواقب مضرة أقل. على وجه الخصوص، فهى تساعد على تجنب إجهاد الدماغ.

وأوضحت الخبيرة، "تنشط القهوة الجهاز العصبي المركزي، بفضل الكافيين، لكن الاستهلاك المفرط يعطي رد فعل عكسي. وهذا، يضر الانتباه ويزيد الانفعال ما يجهد الدماغ. والشوكولاتة تمنع حدوث هذا الإجهاد الزائد لاحتوائه على فيتامينات بي، وهكذا تخلق الشوكولاتة التوازن وتمنح تأثيرا مهدئا".

بالإضافة إلى ذلك فإن الشوكولاتة تخفض التأثير السلبي للقهوة على القلب، وتابعت خفينغيا، "القهوة والكافيين لهما تأثير سلبي على نظام القلب والأوعية الدموية. أما الشوكولاتة فلها مفعول عكسي. فهي تخفض الكوليسترول ولها تأثير جيد على القلب. والقهوة والشكولاتة يكملان كل منهما الآخر. فهما يقللان من الآثار الضارة لبعضهما البعض".

وخلصت الأخصائية، "خمس حبات من القهوة في الشوكولاتة هي أكثر من كافية لتنشيط الجهاز العصبي قليلاً والحفاظ على الأداء لفترة من الوقت... لكن إن كان الشخص يعاني من اضطرابات النوم وينام ثلاثة ساعات في اليوم فلن تساعده أي كمية من حبوب القهوة وعليه تنظيم نومه".