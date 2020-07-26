نانسي عجرم تقيم "احتفالا خاصا" مع زوجها وبناتهما الثلاثة... صور

أقامت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، وزوجها طبيب الأسنان، فادي الهاشم، احتفالا يتعلق بابنتهما الوسطى "إيلا".

واحتفلت نانسي عجرم وزوجها بـ"قربان" ابنتهما، وذلك في أجواء عائلية تقتصر على زوجها والابنة الكبرى "ميلا" و"الصغرى "ليا".

ويعتبر أول قربانة أو المناولة الأولى هو طقس احتفالي تختص فيه الكنيسة الكاثوليكية بموجبه يتم مناولة ومنح الأطفال سر التناول في سن محدد وهو بعد بلوغ الطفل سن الثامنة.

وتشمل التقاليد المحيطة بتلك المناولة تجمعات عائلية كبيرة ووليمة غذاء على شرف المناسبة، كما يتم ارتداء ملابس خاصة، وعلى الأغلب تكون الملابس البيضاء في إشارة إلى النقاء.

وكانت منصة "شاهد في أي بي" عرضت مؤخرا الفيلم الوثائقي "الرواية الكاملة"، الذي يكشف العديد من المفاجآت والاعترافات بشأن كواليس حادثة محاولة اقتحام فيلا الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، التي وقعت قبل أشهر.

يشار إلى أن فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان، تعرضت لـ"محاولة سرقة" في شهر يناير/ كانون الثاني، وفقا لرواية نانسي وزوجها، من قبل محمد حسن الموسى، انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على يد زوجها فادي الهاشم.