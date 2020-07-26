تقارير: أحمد مكي ينضم إلى الجزء الثاني من "الاختيار"

كشفت تقارير مؤخرا أن الفنان المصري، أحمد مكي، تعاقد على المشاركة في بطولة الجزء الثاني من المسلسل التلفزيوني "الاختيار" إلى جانب الفنان كريم عبد العزيز.

وسيجسد مكي في أحداث الجزء الثاني دور إرهابي يتشابه مع "هشام عشماوي" الذي تم تقديمه في الجزء الأول، ليكون مفاجأة لجمهوره بتقديمه لدور غير كوميدي بعد سنوات من بطولته لمسلسل "الكبير أوي"، بحسب صحيفة "الدستور" المصرية.

وذكرت تقارير أخرى أن كريم عبد العزيز هو من رشح أحمد مكي لتجسيد دور الإرهابي في "الاختيار 2".

ومسلسل "الاختيار 2" من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، الذي تولى مهمة إخراج الجزء الأول أيضا.

ولم يتم الاستقرار على باقي أبطال الجزء الثاني من "الاختيار" إلى جانب كل من كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

وسيعود أحمد مكي بمسلسل "الاختيار 2" إلى الدراما التلفزيونية بعد توقف استمر 3 سنوات منذ بطولته لمسلسل "خلصانة بشياكة" في عام 2017.

وكان آخر أعمال أحمد مكي الفنية مسرحية "حزلقوم" التي قدمها في "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، ومن المقرر أن يعيد تقديمها في مصر الفترة المقبلة.

وعرض ​مسلسل "الاختيار" في شهر رمضان 2020، وهو من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة "سينرجي".

ويتناول المسلسل تضحيات وبطولات الجيش المصري، من خلال قصة أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي توفي عام 2017، إثر هجوم إرهابي على كمين مربع "البرث" في سيناء.