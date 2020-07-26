سلحفاة تبحث عن السعادة في فيديو مدهش

تسعى جميع الكائنات الحية لتأمين مقومات حياتها الأساسية بالعمل الجاد، لكنها أيضا لا تتجاهل البحث عن لحظات السعادة بطريقة أو بأخرى.

وتعد السلاحف من الكائنات الحية التي يعتبرها بعض البشر مصدرا لسعادتهم خاصة الأطفال، الذين يشعرون بالمتعة عند مشاهدتها.

Because happiness lies in the simple things in life..



Here’s a turtle playing with a ball 🏀😊 pic.twitter.com/DczrwUdVm3 — Buitengebieden (@buitengebieden_) July 25, 2020

ويظهر مقطع فيديو متداول لحظات مدهشة لسلحفاة صغيرة تبحث عن لحظات السعادة بطريقة بسيطة عن طريقة كرة سلة أكبر منها.

وتظهر السلحفاة في الفيديو، وهي تقوم بدحرجة الكرة عدة مرات أمامها بطريقة مدهشة.