سباق الأرانب على تناول الطعام... فيديو

تتسابق الكائنات الحية في البحث عن مصدر طعام يضمن لها البقاء على قيد الحياة، ومن بينها الأرانب التي تعتمد على الحشائش بصورة أساسية في البقاء على قيد الحياة.

وبينما تسعى بعض الكائنات في الحصول على ما يكفيها من الطعام ببذل مجهودا أكبر في البحث عنه، فكائنات أخرى تسعى لالتهام طعام الآخرين حتى تؤمن الطعام لأنفسها بطريقة غير عادلة.

ويظهر مقطع فيديو على "تويتر" مجموعة من الأرانب وهو تتسابق في تناول الطعام بسرعة كبيرة حتى يحصل على أكبر قدر منه.

وتصطف الأرانب الستة في خط واحد وفي فم كل منها عودا من الحشائش التي تتناولها، بحسب الفيديو، الذي يرصد قيام بعضها بتناول الطعام الخاص به ثم منازعة الآخرين للحصول على جزء من طعامهم.