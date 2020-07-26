فيديو نادر.. فاروق الفيشاوي يكشف عن "صلة قرابة" بينه وبين علاء ولي الدين

في لقاء نادر جمع الراحل فاروق الفيشاوي بالراحل علاء ولي الدين مع الإعلامية هالة سرحان، كشف الفيشاوي عن علاقة قرابة بينه وبين الأخير.

وقال فاروق الفيشاوي إنه وعلاء "صعايدة من المنيا"، وهناك علاقة نسب بينهما، كون شقيقه الأكبر متزوج من عائلة علاء ولي الدين.

وأوضح علاء أن شقيق فاروق الفيشاوي متزوج شقيقة زوج عمته، ليرد الفيشاوي قائلا إنها كانت في مقام "عمة" علاء.

يذكر أن فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في 25 يوليو/تموز الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 67 عاما.

وتوفي علاء ولي الدين أول أيام عيد الأضحى في 11 فبراير/شباط 2003، عقب أدائه صلاة العيد‎.‎