مسابقة طبخ مدهشة لجنود الجيش الصيني... فيديو

يتدرب الجنود على آداء المهام المكلفين بها في الأوقات المحددة وبالكفاءة المطلوبة اعتمادا على ما لديهم من تسليح متقدم وتدريب قتالي.

لكن هناك جوانب أخرى لا تقل أهمية عن التسليح والتدريب القتالي، وهو إعداد الوجبات الخاصة بالجنود حتى يكونوا قادرين على مواصلة العمل بالكفاءة المطلوبة.

Fast and furious: a field cooking competition by Chinese PLA soldiers.💪💪💪 pic.twitter.com/7h56Xl8Ohq — People's Daily, China (@PDChina) July 26, 2020

ويرصد مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية لقطات مدهشة لجنود تابعين للجيش الصيني خلال إعداد وجبات طعام مميزة في وقت قياسي.

ويظهر الجنود وهم يعدون الطعام بسرعة تكشف مهاراتهم الفائقة في إعداد وجبات سريعة ونظيفة تحتوي على جميع المكونات الغذائية التي يحتاجها الجنود.