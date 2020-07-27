"باخد أوسكار وقعات"... أصالة تتعرض لحادث وسط البحر... فيديو

تعرضت الفنانة السورية أصالة والإعلامية المصرية بسمة وهبة لحادث كبير بعد اصطدام دراجتهما المائية بصخرة في بحر الإسكندرية شمال مصر.

وكتبت وهبة على "إنستغرام": "أنا وأصالة تعرضنا لحادث كبير وبفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة..أصاله كانت سايقة ((الچيت سكي)) بسرعة واصطدمنا بالصخور وأنا اترميت برأسي ع الصخر وفقدت الوعي ووقعت في القاع".

View this post on Instagram A post shared by Basma Wahba (@basma_wahba) on Jul 26, 2020 at 2:46pm PDT

وأضافت: "أصالة رغم وقوعها صممت تضرب الموج وتخبط وتنادي حد ينقذني أنا فوقت لقيت نفسي في مركب ناس طيبين ووشوش حواليا كل واحد بيحاول ينقذني من المية اللي دخلت جسمي وأنا فاقدة الوعي ومن النبض ودقات القلب والدم اللي كان طالع من الجروح اللي في رجلي".

من جهتها طمأنت أصالة جمهورها عبر ستوري "إنستغرام" قائلة: "انا كويسة والله بس أنا كويسة لأنى متعودة ع الوقعات.. باخد اوسكار وقعات.. انا بحب الجيت سكى وكمان العجل.. وبحب لما ألعبهم.. ماحبش ألعب زي الماما ولكن ألعب زي الأولاد الصغيرين".

وتابعت أصالة، "اليوم وقعنا .. الوقعة كانت بسيطة بالنسبالى .. لكن الحمد لله على سلامة بسمة .. لأنها فجأة طارت ازاى مش بعرف.. ياريت كان حد صورنا من فوق المية كانت واقعة كوميدى".

في سياق متصل، أعلنت أصالة نصري، سابقا، خطوبة ابنتها شام الذهبي على طبيب الجلدية معتز نصير.