كاتي بيري تؤجل زفافها من ممثل "سيد الخواتم"

وكان من المتوقع أن يتزوج العريسان في الشتاء الماضي باليابان، لكنهما أجلا الحفل إلى هذا الصيف.

وكان على العريسين تأجيل الزفاف مرة ثانية إثر تفشي فيروس كورونا وانتظارهما ولادة طفلهما الأول.

View this post on Instagram A post shared by KATY PERRY (@katyperry) on May 14, 2020 at 9:05am PDT

وقالت المغنية الشهيرة البالغة من العمر 35 عاما:

"لا يمكنك التخطيط لأي شيء في عام 2020 لأن هذه الخطط يتم إلغاؤها دائمًا".

وتابعت: "نريد إنجاب طفلا سليم فقط، يجب على الجميع العيش أسبوعا بأسبوع الآن".

وأعلنت بيري عن خطوبتها من بلوم قبل عام من الإعلان عن حملها في مارس/ آذار.