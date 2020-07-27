"الناس عايزة كده"... "روتانا" تدافع عن تعاونها مع مطرب مهرجانات

أثار تعاون شركة "روتانا" السعودية للإنتاج والتوزيع مع أحد مطربي المهرجانات الشعبية، جدلا بين عدد من الموسيقيين، خاصة مع تعرض أغاني المهرجانات دائما لهجوم وانتقادات بسبب مضمونها.

وأعلنت شركة "روتانا" عن تعاونها مع مطرب المهرجانات المصري، حمود بيكا، في أغنية تحمل اسم "إيه الحكاية".

واعتبر عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن إقدام شركة "روتانا" على هذه الخطوة "ترسيخ للفن الهابط" و"ضياع القيمة الفنية الكبيرة التي يحظى بها اسم الشركة"، والتي لها باع طويل في إنتاج أغاني ألمع فناني الوطن العربي، على مدار عقود طويلة من الزمان، مثل محمد عبده وعمرو دياب وجورج وسوف وإليسا وشيرين عبد الوهاب وغيرهم.

وعلق الشاعر الغنائي المصري، أمير طعيمة، عبر حسابه على موقع "تويتر": "شئ محزن أن اللوجو اللي اتحط علي أعمال عظماء يبقي محطوط عليه النوع ده من الأعمال، أصدقائي المسئولين في روتانا واللي هيزعلوا مني، مع الأيام هتعرفوا إنها نصيحة مخلصة وأنكم بتسيئوا لتاريخكم. فيه فرق بين شركة كبيرة وبين سوبر ماركت يعرض سلعة رخيصة حتى لو عليها طلب".

شئ محزن ان اللوجو اللي اتحط علي اعمال عظماء يبقي محطوط علي النوع ده من الاعمال.

أصدقائي المسئولين في روتانا و اللي هيزعلوا مني، مع الايام هتعرفوا انها نصيحة مخلصة و انكم بتسيئوا لتاريخكم.

فيه فرق بين شركة كبيرة و بين سوبر ماركت يعرض سلعة رخيصة حتي لو عليها طلب https://t.co/tClzNIGUg5 — Amir Teima (@AmirTeima) July 26, 2020

وبحسب تقارير مصرية محلية، عقب مدير شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، سعيد إمام، على تغريدة أمير طعيمة قائلا: "الناس هي اللي عايزه كده"، متابعا عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "خلينا نتكلم بموضوعيه سلبيات وايجابيات، المهرجانات أغلب الناس بتسمعها ومحدش ينكر دا ونجحت من 8 سنين، من غير ما يكون في جهة واحدة تساعد علي انتشارها ولا تراقب علي نوعيه الموضوعات والمفردات لو دلوقتي عملنا ده وقننا الكلام ووجهنا الموضوعات الي بيغنوها يبقي عيب".

وتابع: "أنا مختلف مع صديقي أمير وعشرة العمر وواحد أنا كمدير روتانا بعتبره من الأعمدة الأساسية اللي اعتمدت عليها لعمل محتوي الشركة لكن ننظر لإيجابيه الموضوع انا رفضت اي لفظ أو موضوع يكون في اساءة في أي اغنيه ليهم تحت شعار الشركة مش ده كان مطلب من الكل ولا إيه".

يشار إلى أن الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أصدر في شهر فبراير/ شباط، قرارا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات.

وأتى القرار عقب ساعات من حفل أحياه الثنائي حسن شاكوش وعمر كمال في ملعب القاهرة، أثار موجة كبيرة من الغضب.