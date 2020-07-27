المطربة المصرية نجاة الصغيرة تعود للظهور بعد غياب 18 عاما... صور

عادت المطربة المصرية، نجاة الصغيرة، للظهور من جديد، بعد أن أعلنت اعتزالها الفن في عام 2002.

ولم تكن عودة نجاة بسبب عمل فني جديد أثار حماسها لتقديمه، ولكن بعد تصدع واحدة من أشهر عمارات حي الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة "الشربتلي"، نتيجة هبوط أرضي مفاجئ بسبب مشروع مترو الأنفاق.

وتلقى سكان المبنى أوامر بإخلاء العقار حفاظا على أرواحهم، ومن بينهم المطربة نجاة الصغيرة التي رصدتها عدسات الكاميرات وهي منتقبة ورفضت الإدلاء بأي تصريحات إعلامية أو الإفصاح عن هويتها للصحفيين.

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فإن الفنانة قررت ارتداء نقاب أو قطعة من القماش على وجهها منذ ما يقرب 4 سنوات، من أجل عدم تعرف الناس عليها، خاصة بعد أن تغير شكلها بسبب التقدم فى العمر.

تعتبر نجاة الصغيرة من أشهر المطربين خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، وهي شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، ومن أشهر أفلامها "الشموع السوداء" مع صالح سليم و"ابنتي العزيزة" من بطولة رشدي أباظة، و"7 أيام في الجنة" مع حسن يوسف.