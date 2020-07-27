بعد الحادث... أصالة توجه رسالة إلى شقيقتها

وشاركت أصالة صورة لشقيقتها "أماني" عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وشكرتها على دعمها المتواصل لها قائلة: "أختي لها قلب أتفاخر بنقاءه.. وروح غضّة بسيطة لا تعرف إلا العطاء.. طيبة كضحكتها.. اسمها دائما حين أكتبه (توأمي).. تفهمني حتى حين تخونني مفرداتي.. تعرفني ولا تسألني ما بي.. هي أم أولادي تحن كما أحن وتخاف وتقلق وتوجه وتعطي".
وأضافت: "اليوم عيدها.. تمنوا لها عمرا مديدا وصحة وسعادة وأمان .. فهي ومن يملك قلبا مثلها.. مثل الورد والفراش والطيور .. في هذا العالم الذي قست فيه بعض البشر .. تستحق أختي حتى أكثر مما ذكرت .. كل عام وأنت الخير والحب والطيبة لجميع أفراد عائلتك الصغيرة والكبيرة".
View this post on Instagram
أختي لها قلّب أتفاخر بنقاءه.. وروح غضّة بسيطه لاتعرف إلّا العطاء .. طيّبة كضحكتها.. إسمها دائماً حين أكتبه (توأمي).. تفهمني حتّى حين تخونني مُفرداتي.. تعرفني ولاتسألني مابي .. هي أُمّ أولادي تحنّ كما أحنّ وتخاف وتقلق وتوجّه وتُعطي.. اليوم عيدها .. تمنّوا لها عمّراً مديداً وصحّة وسعادة وأمان .. فهي ومنّ يملك قلباً مثلها ..مثل الورد والفراش والطيور .. في هذا العالم الّذي قستّ فيه بعض البشر .. تستحق أختي حتّى أكثر ممّا ذكرت .. كلّ عام وأنتِ الخير والحُب والطّيبه لجميع أفراد عائلتك الصّغيره والكبيره.. #أصاله @amani.nasri
تعرضت الفنانة السورية أصالة والإعلامية المصرية بسمة وهبة لحادث كبير بعد اصطدام دراجتهما المائية بصخرة في بحر الإسكندرية شمال مصر.
من جهتها طمأنت أصالة جمهورها عبر ستوري "إنستغرام" قائلة: "انا كويسة والله بس أنا كويسة لأنى متعودة ع الوقعات.. باخد اوسكار وقعات.. انا بحب الجيت سكى وكمان العجل.. وبحب لما ألعبهم.. ماحبش ألعب زي الماما ولكن ألعب زي الأولاد الصغيرين".
وتابعت أصالة، "اليوم وقعنا .. الوقعة كانت بسيطة بالنسبالى .. لكن الحمد لله على سلامة بسمة .. لأنها فجأة طارت ازاى مش بعرف.. ياريت كان حد صورنا من فوق المية كانت واقعة كوميدى".
وكانت أصالة نصري احتفلت الأسبوع الماضي بخطوبة ابنتها شام الذهبي على طبيب الجلدية معتز نصير.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)