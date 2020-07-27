بعد الحادث... أصالة توجه رسالة إلى شقيقتها

احتفلت المطربة السورية، أصالة نصري، بعيد ميلاد شقيقتها، وذلك بعد نجاتها من حادث غرق.

وشاركت أصالة صورة لشقيقتها "أماني" عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وشكرتها على دعمها المتواصل لها قائلة: "أختي لها قلب أتفاخر بنقاءه.. وروح غضّة بسيطة لا تعرف إلا العطاء.. طيبة كضحكتها.. اسمها دائما حين أكتبه (توأمي).. تفهمني حتى حين تخونني مفرداتي.. تعرفني ولا تسألني ما بي.. هي أم أولادي تحن كما أحن وتخاف وتقلق وتوجه وتعطي".

وأضافت: "اليوم عيدها.. تمنوا لها عمرا مديدا وصحة وسعادة وأمان .. فهي ومن يملك قلبا مثلها.. مثل الورد والفراش والطيور .. في هذا العالم الذي قست فيه بعض البشر .. تستحق أختي حتى أكثر مما ذكرت .. كل عام وأنت الخير والحب والطيبة لجميع أفراد عائلتك الصغيرة والكبيرة".

تعرضت الفنانة السورية أصالة والإعلامية المصرية بسمة وهبة لحادث كبير بعد اصطدام دراجتهما المائية بصخرة في بحر الإسكندرية شمال مصر.

وكتبت وهبة على "إنستغرام": "أنا وأصالة تعرضنا لحادث كبير وبفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة..أصاله كانت سايقة (الچيت سكي) بسرعة واصطدمنا بالصخور وأنا اترميت برأسي ع الصخر وفقدت الوعي ووقعت في القاع".

من جهتها طمأنت أصالة جمهورها عبر ستوري "إنستغرام" قائلة: "انا كويسة والله بس أنا كويسة لأنى متعودة ع الوقعات.. باخد اوسكار وقعات.. انا بحب الجيت سكى وكمان العجل.. وبحب لما ألعبهم.. ماحبش ألعب زي الماما ولكن ألعب زي الأولاد الصغيرين".

وتابعت أصالة، "اليوم وقعنا .. الوقعة كانت بسيطة بالنسبالى .. لكن الحمد لله على سلامة بسمة .. لأنها فجأة طارت ازاى مش بعرف.. ياريت كان حد صورنا من فوق المية كانت واقعة كوميدى".

وكانت أصالة نصري احتفلت الأسبوع الماضي بخطوبة ابنتها شام الذهبي على طبيب الجلدية معتز نصير.