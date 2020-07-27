بالفيديو... طفل ينجو بأعجوبة من حادث تصادم مؤكد

انتشر على موقع "تويتر" في روسيا مقطع فيديو لحادث سيارة مروع انتهى دون أية خسائر في الأرواح.

وأظهر الفيديو المنشور الذي تم تصويره من داخل متجر للبضائع الاستهلاكية في منطقة تيخورتسك الروسية قيام سيارة بالاصطدام بواجهة المحل ودخولها إليه مباشرة.

Мальчик чудом остался жив после наезда внедорожника!



В Тихорецке камера видеонаблюдения зафиксировала жуткое ДТП. В витрину магазина въехал Land Cruiser, когда мимо проходил ребенок с тележкой. Он получил травмы.



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ورصدت الكاميرات قبل لحظات من حدوث الحادث صبيا كان متواجد أمام مدخل المتجر وبعدها ظهرت السيارة في المكان.

وذكرت السلطات المحلية أن الصبي نجا بأعجوبة من الحادث بالرغم من أن الكاميرات وثقت عملية التصادم بينهما.