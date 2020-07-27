بالفيديو... طفل ينجو بأعجوبة من حادث تصادم مؤكد

وأظهر الفيديو المنشور الذي تم تصويره من داخل متجر للبضائع الاستهلاكية في منطقة تيخورتسك الروسية قيام سيارة بالاصطدام بواجهة المحل ودخولها إليه مباشرة.
Мальчик чудом остался жив после наезда внедорожника!— ВЕСТИ (@vesti_news) July 27, 2020
В Тихорецке камера видеонаблюдения зафиксировала жуткое ДТП. В витрину магазина въехал Land Cruiser, когда мимо проходил ребенок с тележкой. Он получил травмы.
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ورصدت الكاميرات قبل لحظات من حدوث الحادث صبيا كان متواجد أمام مدخل المتجر وبعدها ظهرت السيارة في المكان.
وذكرت السلطات المحلية أن الصبي نجا بأعجوبة من الحادث بالرغم من أن الكاميرات وثقت عملية التصادم بينهما.
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