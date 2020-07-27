مصر… سجن شابين قتلا نجل مذيعة مصرية

ذكرت ذلك صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم الاثنين، وقالت إن "محكمة أحداث القاهرة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، قضت، بمعاقبة متهمين (حدثين) بالسجن 5 سنوات لأحدهما و7 سنوات للآخر، وغرامة مالية 10 آلاف جنيه لكل منهما، لإدانتهما بقتل اللاعب كريم هشام، لاعب كرة القدم بفريق بتروجيت، ونجل المذيعة مروة ميمي، مذيعة قناة "النهار".

ولفتت الصحيفة إلى أن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهم الأول أمسك بمسدس والده، وفور مشاهدة أصدقائه له طالبوه بخفضه وإبعاده عنهم، إلا أنّه قال لهم إنه لا داعي للخوف، موضحًا أن السلاح مؤمن.

وذكرت التحقيقات: "في أعقاب ذلك فوجئوا بخروج طلقة من المسدس، إصابات المجنى عليه في رأسه فخرّ قتيلا".

وأوضحت الصحيفة أن تحريات الأجهزة المختصة ذكرت أن المجنى عليه، توفي على يد أحد أصدقائه بطلق ناري داخل شقة في الزمالك، كما تبين أن السلاح المضبوط والذي تحفظ عليه رجال المباحث مرخص ويخص والد المتهم.