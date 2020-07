حقيقة طائرة مهجورة تقبع في وسط صحراء أبوظبي

View this post on Instagram

Lockheed TriStar • Этот красавчик уже мелькал у меня в ленте. Но он, на мой взгляд, настолько хорош, что я не мог удержаться и не показать вам его с другого ракурса. Свой первый полёт он совершил в семьдесят четвёртом. И продолжал летать аж до две тысячи восьмого года. На момент постройки его цена составляла 20 млн $. Неплохо, да? Всего, до восемьдесят четвёртого года, было выпущено 250 единиц, причём несколько эксплуатируются по сей день (если ынтырнеты не врут). • This Lockheed L-1011-100 Tristar has a long life back itself. On 08.11.1974 the a/c was delivered to British Airways, than fly for a short time for Aer Lingus. After this, it has many short operations for different Airlines. From 12/2008 it was not in operation any more. • #twenty4sevendrones #droneup #kosmaj_project #rusdrone #topdronephotos #dronemultimedia #ig_drone #dronejunkie #bee2b #dronelifestyle #dronepointofview #discovererdrone #unitedbydrone #shotondji #skygrapher #bandorebelz #urbex_decay #abandonig #anonymousbando #made_in_decay #urbexplaces #urbexdrones #abandoned_places #jj_urbex #abandoned_world #lockheed #tristar #dubaidesert #discoveruae #lostplane @dronepals @dronemultimedia @droneoftheday @droneaddicts @kosmaj_project @droneup.ru @skypixelofficial @amzdronepics @abandonedexcellence @zabroshennoe.officialnew @urbexplaces @abandonedafterdark @urbex_regards @bandorebelz