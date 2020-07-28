حقيقة طائرة مهجورة تقبع في وسط صحراء أبوظبي

وقال أوسادشي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "كانت هذه رحلة طويلة عبر الصحراء دون وجود ما يثير الاهتمام، ولكن قبل المنعطف المؤدي مباشرة إلى متحف الإمارات الوطني للسيارات، لمحت هذه الطائرة على جانبي الأيمن".
أوسادشي اعتقد أنه أصيب بضربة شمس قبل أن يدرك أن ما يراه حقيقيا، وأن الطائرة من طراز "لوكهيد إل-1011 تراي ستار"، وهي طائرة ركاب نفاثة ذات بدن واسع.
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Lockheed TriStar • Этот красавчик уже мелькал у меня в ленте. Но он, на мой взгляд, настолько хорош, что я не мог удержаться и не показать вам его с другого ракурса. Свой первый полёт он совершил в семьдесят четвёртом. И продолжал летать аж до две тысячи восьмого года. На момент постройки его цена составляла 20 млн $. Неплохо, да? Всего, до восемьдесят четвёртого года, было выпущено 250 единиц, причём несколько эксплуатируются по сей день (если ынтырнеты не врут). • This Lockheed L-1011-100 Tristar has a long life back itself. On 08.11.1974 the a/c was delivered to British Airways, than fly for a short time for Aer Lingus. After this, it has many short operations for different Airlines. From 12/2008 it was not in operation any more. • #twenty4sevendrones #droneup #kosmaj_project #rusdrone #topdronephotos #dronemultimedia #ig_drone #dronejunkie #bee2b #dronelifestyle #dronepointofview #discovererdrone #unitedbydrone #shotondji #skygrapher #bandorebelz #urbex_decay #abandonig #anonymousbando #made_in_decay #urbexplaces #urbexdrones #abandoned_places #jj_urbex #abandoned_world #lockheed #tristar #dubaidesert #discoveruae #lostplane @dronepals @dronemultimedia @droneoftheday @droneaddicts @kosmaj_project @droneup.ru @skypixelofficial @amzdronepics @abandonedexcellence @zabroshennoe.officialnew @urbexplaces @abandonedafterdark @urbex_regards @bandorebelz
وأشار أوسادشي إلى أن الخطوط الجوية البريطانية استلمت الطائرة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1974 ودخلت في الخدمة حتى نقلت عام 1990، إلى شركة طيران خاصة بريطانية.
وتابع أوسادشي أن الطائرة قامت بتأجيرها شركة الطيران الوطنية لأيرلندا من عام 1996 إلى 1997، وكان لديها العديد من العمليات القصيرة مع شركات الطيران المختلفة.
وعقب اكتشاف الطائرة قرر أوسادشي زيارة متحف الإمارات الوطني للسيارات، والذي يضم مجموعة كبيرة من السيارات الكلاسيكية بالإضافة إلى أكبر شاحنة في العالم.
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