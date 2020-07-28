70 قطعة من ثلاثة عصور... اقتراب افتتاح متحف مطار القاهرة

وبحسب موقع "مصراوي"، قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المتحف سيصبح عنصر جذب جديد بمطار القاهرة الدولي للزائرين والوافدين ومسافري الترانزيت.

وأشار وزيري إلى أن المتحف سيعرض 70 قطعة أثرية تم اختيارها بعناية من قبل اللجنة العليا لسيناريوهات المتاحف، كانت موجودة بعدد من المتاحف المصرية، لتعكس الأوجه المختلفة للحضارة المصرية العريقة منذ العصور المصرية القديمة والقبطية والإسلامية.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن معظم القطع التي سيتم عرضها كانت محفوظة داخل مخازن المتحف المصري بالتحرير ومتحف السويس والمتحف اليوناني الروماني.

وأضاف عثمان "من أهم القطع الأثرية التي سيتم عرضها مومياواتين في حالة جيدة من الحفظ، ترجع إحداهما للعصر الروماني ذو وجه مغطى بقناع مذهب ومزينة بالكارتوناج المذهب ورسومات ملونة، فيما ترجع المومياء الثانية إلى العصر المتأخر، وتصور رجلا في الوضع الأوزيري".

وكشف عثمان أن من أجمل القطع المعروضة، هي تمثال من البرونز للإلهة إيزيس المجنحة وهي ترتدي قرني حتحور وبينهما قرص الشمس.