حبس شابين حاولا عقد زواجهما في الجزائر

تحقق النيابة العامة في الجزائر مع 45 موقوفا في قضية "شبكة المثليين".

ومثل المتهمون أمام نيابة محكمة الخروب بقسنطينة، أمس الاثنين، حسب موقع النهار الجزائري.

وأودع اثنين من المتهمين في الحبس المؤقت، مع الرقابة القضائية لبقية المتهمين.

وحسب الصحيفة فقد كان مقررا أن يعقد الشابان زواجهما داخل شقة داهمتها الشرطة بالمدينة الجديدة علي منجلي.