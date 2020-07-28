دراسة: تحذيرات من ارتفاع تلوث المحيطات بالبلاستيك 3 أضعاف بحلول عام 2040

كشفت دراسة أمريكية حديثة بأن معدلات النفايات البلاستيكية في المحيطات ستتضاعف 3 مرات خلال العشرين عاما المقبلة بسبب ضعف الخطط المعدة دوليا لمكافحة الظاهرة.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، المعدل السنوي للنفايات البلاستيكية في المحيطات سيرتفع من 11 مليون طن سنويا إلى 29 مليون طن سنويا عام 2040.

وأوضحت الدراسة أن ذلك يعني أن كل متر من أراضي الشواطئ يتسرب منها 50 طنا من النفايات البلاستيكية التي تتحلل في المحيطات لتنتج المايكرو بلاستيك الدقيق.

وأكد سايمون ريدي مدير القسم البيئي والمشرف على الدراسة، بأن الخطط الحكومية والدولية الموضوعة للوقت الحالي لن تفلح بتقليل البلاستيك حينها بأكثر من 7%.

وشدد سايمون على ضرورة تغيير الخطط الحالية للتعامل مع النفايات وعمليات إعادة التدوير بجانب الحد من إنتاج وبيع البلاستيك والبحث عن بدائل له.

وأكد سايمون أنه باتباع خطط جديدة يمكن تقليل النفايات البلاستيكية في المحيطات لمعدل يقارب 6 ملايين طن سنويا.

وأشار سايمون إلى أنه من المهم زيادة أجور عمال جمع القمامة حول العالم، نظرا لدورهم الهام في مكافحة 60% من النفايات البلاستيكية.