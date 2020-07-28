سر دموع أميتاب باتشان من داخل مستشفى العلاج

وقال إنه بكى عندما علم بشفاء زوجة ابنه، أيشواريا راي وحفيدته البالغة من العمر 8 سنوات من مرض (كوفيد-19) والتصريح لهما بالخروج من نفس المستشفى.
وغرد أميتاب باتشان البالغ من العمر 77 عاما أنه أصبح عاطفيًا حين تم إرسال زوجة ابنه وحفيدته إلى المنزل بعدما أظهرت نتيجة اختباراتهما الأخيرة أنها "سلبية"، وقال: طبعد خروج ابنتي وحفيدتي من المستشفى، لم أستطع كبح دموعي. يارب بركاتك بلا حدود".
T 3607 - T 3607 - अपनी छोटी बिटिया , और बहुरानी को ,अस्पताल से मुक्ति मिलने पर ; मैं रोक ना पाया अपने आंसू 🙏— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 27, 2020
प्रभु तेरी कृपा अपार , अपरम्पार 🙏🙏
وخرجت نجمة بوليوود الهندية الشهيرة، أيشواريا راي، من المستشفى، أمس الاثنين، بعدما تبين أن نتائج اختبارها لفيروس "كورونا" المستجد سلبية.
بينما أشار إلى أنه ما زال هو ووالده نجم بوليوود الشهير، أميتاب باتشان، في المستشفى للعلاج من فيروس "كورونا" المستجد.
تم إدخال أميتاب باتشان ونجله أبهيشيك إلى المستشفى منذ 11 يوليو/ تموز الجاري، بينما تم الإعلان عن أن نتائج اختبار أيشواريا راي وابنتها أراديا إيجابية في اليوم التالي، 12 يوليو، بعد ظهور أعراض خفيفة عليهما، وتم نقلهم إلى المستشفى في وقت لاحق من ذلك الأسبوع.
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