سر دموع أميتاب باتشان من داخل مستشفى العلاج

لم يتمالك نجم بوليوود الشهير، أميتاب باتشان، دموعه داخل المستشفى التي يتلقى العلاج فيها من فيروس "كورونا" المستجد.

وقال إنه بكى عندما علم بشفاء زوجة ابنه، أيشواريا راي وحفيدته البالغة من العمر 8 سنوات من مرض (كوفيد-19) والتصريح لهما بالخروج من نفس المستشفى.

وغرد أميتاب باتشان البالغ من العمر 77 عاما أنه أصبح عاطفيًا حين تم إرسال زوجة ابنه وحفيدته إلى المنزل بعدما أظهرت نتيجة اختباراتهما الأخيرة أنها "سلبية"، وقال: طبعد خروج ابنتي وحفيدتي من المستشفى، لم أستطع كبح دموعي. يارب بركاتك بلا حدود".

T 3607 - T 3607 - अपनी छोटी बिटिया , और बहुरानी को ,अस्पताल से मुक्ति मिलने पर ; मैं रोक ना पाया अपने आंसू 🙏

प्रभु तेरी कृपा अपार , अपरम्पार 🙏🙏 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 27, 2020

​وخرجت نجمة بوليوود الهندية الشهيرة، أيشواريا راي، من المستشفى، أمس الاثنين، بعدما تبين أن نتائج اختبارها لفيروس "كورونا" المستجد سلبية.

وأعلن النجم الهندي أبهيشيك باتشان، عبر حسابه على موقع "تويتر" عن خروج زوجته أيشواريا راي وابنتهما "أراديا" من المستشفى، وأنهما سيعودان إلى المنزل.

بينما أشار إلى أنه ما زال هو ووالده نجم بوليوود الشهير، أميتاب باتشان، في المستشفى للعلاج من فيروس "كورونا" المستجد.

تم إدخال أميتاب باتشان ونجله أبهيشيك إلى المستشفى منذ 11 يوليو/ تموز الجاري، بينما تم الإعلان عن أن نتائج اختبار أيشواريا راي وابنتها أراديا إيجابية في اليوم التالي، 12 يوليو، بعد ظهور أعراض خفيفة عليهما، وتم نقلهم إلى المستشفى في وقت لاحق من ذلك الأسبوع.