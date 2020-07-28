بعد عمرو أديب... تعليق برنامج لميس الحديدي

أعلنت الإعلامية المصرية، لميس الحديدي، عن توقف برنامجها التلفزيوني، "القاهرة الآن"، على فضائية "العربية الحدث"، لمدة شهر، في فترة مابعد عيد الأضحى المبارك، كعطلة صيفية.

وقالت الحديدي أثناء تقديمها للبرنامج، أمس الاثنين، أن برنامجها سيعاود استئناف حلقاته بدء من الأول من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وتابعت: "أتمنى أن نكون قدمنا في الموسم الأول للبرنامج ما يليق بالمشاهد العربي والمصري، وما يليق بفضائية الحدث".

يشار إلى أن برنامج "القاهرة الآن" انطلق بثه على فضائية "العربية الحدث" في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بعد أن ظلت مقدمته لميس الحديدي غائبة عن الشاشة الصغيرة لفترة طويلة منذ تقديمها لبرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سي بي سي" المصرية.

ويأتي إعلان لميس الحديدي تزامنا مع إعلان زوجها، الإعلامي عمرو أديب، عن توقف برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، لمدة شهر.

وقال أديب: "يتوقف البرنامج لمدة شهر واحد من أجل الحصول على قسط من الراحة، على أن نعود لكم من جديد".

وتابع أديب "الحمد لله البرنامج حقق نجاحا جيدا وكان له تأثير في الناس خلال الفترة الماضية".

وفي ختام حديثه، دعا عمرو أديب المصريين إلى مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، خلال إجازة عيد الأضحى.