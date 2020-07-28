"روتانا" تتحدى الجميع وتطرح أغنيتها مع حمو بيكا.. فيديو

طرحت شركة "روتانا" للإنتاج الموسيقي والمرئي مهرجان "إيه الحكاية" لمغني المهرجانات حمو بيكا عبر موقع يوتيوب، رغم تعرضها لهجوم عنيف فور إعلان تعاقدها مع بيكا.

وبالتزامن مع إصدار الأغنية، أعرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد من قيام شركة "روتانا" بالتسويق لأغاني المهرجانات.

وكان الملحن المصري أمير طعيمة أبرز المعترضين حيث قال: "شيء محزن أن اللوجو اللي اتحط علي أعمال عظماء يبقي محطوط علي النوع ده من الأعمال".

وأضاف "أصدقائي المسئولين في روتانا واللي هيزعلوا مني، مع الايام هتعرفوا أنها نصيحة مخلصة وأنكم بتسيئوا لتاريخكم. فيه فرق بين شركة كبيرة و بين سوبر ماركت يعرض سلعة رخيصة حتي لو عليها طلب".

ويتعاون حمو بيكا في أغنية "إيه الحكاية"، مع كلا من علي قدورة، ونور التوت، وفيجو، ومودي أمين.

يذكر أن الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أصدر في شهر فبراير/ شباط، قرارا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات.