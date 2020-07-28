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    طعام صحي

    5 أطعمة لتنظيف الكبد بشكل طبيعي

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    يزداد عدد الأشخاص الذين يعانون من التهاب الكبد بسبب "الكبد الدهني" بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، التي تعرف علميا أيضا باسم "التنكس الكبدي".

    والكبد الدهني يعني تراكم الدهون الزائدة في الكبد، التي يمكن ألا يتم التعرض لها عن طريق إجراء تغييرات في النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وفقدان الوزن.

    وحدد موقع "تايمز نيوز ناو" مجموعة من الأطعمة، التي يمكنها التخلص من الكبد الدهني وتنظيف الكبد من السموم بصورة طبيعية جدا.

    الكبد
    © Depositphotos / Ryanking999
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    ويوصف الكبد الدهني بأنه "القاتل الصامت الجديد، الذي يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة كبرى.

    وحدد التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" مجموعة من النصائح لعلاج الكبد الدهني:

    - تناول نظام غذائي مغذي: اختر الفواكه الطازجة والخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة.

    - قلل من استهلاكك للكربوهيدرات المكررة والحلويات والدهون المتحولة والكحول.

    - التمارين المنتظمة.

    - فقدان الوزن للمساعدة في تقليل الدهون والالتهابات والتهابات الكبد.

    - تحكم في مستوى السكر في الدم ومستويات الدهون الثلاثية ومستويات الكوليسترول.

    أما بالنسبة للأطعمة التي يمكنها تنظيف الكبد بصورة طبيعية والتخلص من السموم والدهون:

    1- الثوم:

    تشير الأبحاث إلى أن الثوم يمكن أن يكون مفيدًا لأمراض الكبد الدهنية.

    على سبيل المثال، أظهرت دراسة أجريت عام 2016 أن مكملات مسحوق الثوم تقلل من وزن الجسم والدهون لدى الأشخاص الذين يعانون من الكبد الدهني.

    تم احتضان الثوم كدواء عجيب لعدة قرون، فهو استخدم الثوم لعلاج مجموعة من الأمراض، بما في ذلك السعال والبرد وارتفاع الكوليسترول، إلخ.

    2- الخضروات:

    تناول الخضروات الخضراء مثل البروكلي، والسبانخ، والكرنب وبراعم البروكلي، إلخ، خاصة وأنها مرتبطة بفقدان الوزن بشكل أفضل.

    أظهرت الدراسات على الفئران أن البروكلي يمكن أن يساعد في منع تراكم الدهون في الكبد.

    3- القهوة:

    قد يقدم شرب القهوة فوائد كبيرة للأشخاص، الذين يعانون من الكبد الدهني، لأنه يمكن أن يساعد في تقليل كمية تراكم الدهون في الكبد.

    وتشير الدراسات التي أجريت على الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني إلى أن شاربي القهوة يعانون من تلف كبدي أقل من أولئك، الذين لا يشربون هذا المشروب الشعبي.

    مستشفى
    © flickr.com / Phil and Pam Gradwell (to be)
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    4- الشاي الأخضر:

    الشاي الأخضر مشروب صحي مرتبط بتحسين فقدان الوزن. يحتوي المشروب على العديد من مضادات الأكسدة، بما في ذلك مركب الكاتيكين، والذي قد يساعد في علاج أمراض الكبد الدهنية. الشاي الأخضر يمكن أن يقلل من تخزين الدهون في الكبد، ويعزز وظائف الكبد، فقد أظهرت الدراسات أنه قد يساعد في تحسين الصحة بطرق عديدة، بما في ذلك تقليل الدهون في الدم وفي جميع أنحاء الجسم.

    5- الجوز:

    المكسرات من بين الأطعمة الأكثر صحة على هذا الكوكب.

    تحتوي أشجار الجوز مثل الجوز على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي يمكن أن تساعد في تحسين مستويات الدهون في الكبد وتقليل الالتهاب.

    أفادت دراسة عام 2015 أن الجوز أدى إلى تحسين نتائج اختبار وظائف الكبد لدى الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

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    طعام صحي, التهاب الكبد الوبائي, تليف الكبد, فشل كبدي, الكبد, كبد
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