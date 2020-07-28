سيارة سوني الكهربائية الخارقة الجديدة... فيديو

قدمت شركة سوني نموذجاً أولياً لسيارة كهربائية لا تعتزم، من حيث المبدأ، طرحها للبيع، ولكنها ستستغلها في تطوير تقنية القيادة الذاتية.

وتم الإعلان عن السيارة، التي تحمل اسم "Vision-S"، في 7 يناير/ كانون الثاني الماضي في النسخة الأخيرة من معرض لاس فيجاس للإلكترونيات الاستهلاكية "CES"، ولكنها المرة الأولى التي تظهر فيها علناً، بحسب ما ذكر موقع "diariodesevilla".

ووفقا للصور التي نقلتها وسائل إعلام محلية الثلاثاء، تم تقديم سيارة سيدان بأربعة أبواب، خلال جولة قصيرة في مقر سوني في طوكيو.

وتم تزويد السيارة بـ 33 جهاز استشعار، وتسعى سوني لاختبار السيارة في غضون الأشهر المقبلة في شوارع اليابان والولايات المتحدة وأوروبا، لكن المجموعة اليابانية ليس لديها نية في إنتاج كميات كبيرة أو طرحها للبيع.

وتسمح أجهزة الاستشعار التي تم تزويد السيارة بها، من بين أمور أخرى، بالتعرف على ظروف الطريق وموقع المباني وتحركات السائق وتعابير وجهه، وفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "NHK" التي نشرت اليوم صورا للسيارة.

جدير بالذكر أن السيارة من تصنيع شركة "Magna Steyr" النمساوية ومجهزة بتقنية سوني اليابانية.