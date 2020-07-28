الهجرة المصرية تعلق على مقتل مواطنين اثنين على يد سعودي

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنها تتابع عن كثب حادث مقتل مصريين اثنين يعملان في مجال الإنشاءات على يد مواطن سعودي أطلق عليهما الرصاص.

وبحسب صحيفة "الدستور"، نشبت مشاجرة حادة بينهما وبين المواطن السعودي تحولت إلى جريمة جنائية، وذلك أثناء قيامهما ببعض الأعمال الإنشائية في بناء يملكه المواطن السعودي.

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وأشارت الوزيرة إلى أن الجاني اعترف بارتكاب جريمة القتل وقام بتسليم نفسه إلى السلطات السعودية، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على الجثتين بسبب استمرار التحقيقات.

المواطنان المصريان من مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، أحدهما يدعى عادل عبد الإمام حسين من مواليد 1983، والآخر يدعى عز الدين محمد عبد الشافي من مواليد 1967.

وأهابت وزيرة الهجرة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي أخبار غير مدققة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على المتابعة الفورية لأي حادث يتعرض له المواطنين بالخارج من قبل كافة أجهزة الدولة المعنية.

وشددت الوزيرة على أن مثل هذه الحوادث تصدر عن فرد ولا تعبر عن المجتمع السعودي، الذي يتعامل مع المصريين على أنهم أخوة أشقاء تجمعهم روابط تاريخية.

وأتمت وزيرة الهجرة "نحن نثق في القضاء السعودي ونثق في أن الجاني سينال جزاءه وفقا للقوانين الحاكمة بالمملكة العربية السعودية".