كارول سماحة تسحب أغنيتها من فيلم السبكي... والأخير يتراجع عن طرحه في العيد

أعلنت الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، اليوم الثلاثاء، سحب أغنيتها الدعائية لفيلم "توأم روحي"، قبل طرحه للجماهير.

وقالت سماحة في بيان لها إنها اتفقت مع منتج العمل، أحمد السبكي، على سحب صوتها الذي وضعته في تسجيل تجريبي لأغنية "حلم حياتي"، والمخصصة للدعاية لفيلم "توأم روحي"، لأنها لم تقتنع بالشكل النهائي للأغنية لعدم اتفاقها مع رؤيتها الفنية.

وأكدت كارول سماحة على تمنياتها بالتوفيق لطاقم العمل بالأغنية والفيلم.

وأغنية "حلم حياتي" من من تأليف صابر كمال وألحان محمد يحيي وتوزيع موسيقي أشرف محروس.

لم يتفق الشكل النهائي للأغنية مع الرؤية الفنية للسوبر ستار #كارول_سماحة لذا اتفقت على سحب صوتها الذي وضعته في تسجيل تجريبي للأغنية التي تحمل اسم #حلم_حياتي وهي ضمن فيلم #توأم_روحي من إخراج عثمان أبو لبن وبطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد @CAROLE_SAMAHA pic.twitter.com/WiXYsTXHKT — NRJ Egypt (@NRJEgypt) July 28, 2020

من ناحية أخرى، أعلن المنتج أحمد السبكي سحب فيلمه "توأم روحي" من العرض من المنافسة في سباق إيرادات أفلام عيد الأضحى، لما يعتبره "مخاطرة كبيرة وخسارة محسومة"، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وأوضح السبكي أن سحب الفيلم جاء لعدة أسباب، أولها عدم تشغيل حفلتي 10 ومنتصف الليل في المراكز التجارية والسينمات، وهو ما يمثل خسارة كبيرة لصناع الأفلام، خاصة أن 80% من إيرادات أي دور عرض تعتمد على حفلتي 10 ومنتصف الليل.

كما أشار إلى أن "نسبة الاستيعاب 25% من حجم كل قاعة قليل جدا، وكان من المفترض أن يتم رفعها لتصبح 50% مثل المقاهي والمطاعم ووفق الحسابات السوقية، لافتا إلى أن طرح أي عمل في هذا التوقيت مخاطرة كبيرة.

وفيلم "توأم روحي" من إنتاج أحمد السبكي، ومن بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.