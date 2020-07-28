هندي يبتلع سكينا بطول 20 سم وينجو...صورة

أصيبت الكوادر الطبية في أحد المستشفيات في مدينة بالوال بولاية هاريانا الهندية بالذهول، بعد إزالة سكين بطول 20 سم من كبد شاب في عملية جراحية استمرت لنحو 3 ساعات.

ووفقا لصحيفة "ذا تريبيون" الهندية، قام الأطباء باستخدام الموجات فوق الصوتية والتصوير المقطعي والفحوصات الأخرى، بتحديد موقع السكين الذي كان قد اخترق الكبد، وعلق جزء منه في الاثني عشر. ونتيجة لذلك، بدأ المريض بالنزيف، الذي أدى إلى تعفن الدم.

ومن جانبه قال أستاذ جراحة الجهاز الهضمي في المعهد الهندي للعلوم الطبية نيهار رانجان داش: "لقد بحثنا عن حالات مماثلة في المراجع الطبية، ولكن لم يتم الإبلاغ عن حالات مماثلة لابتلاع مثل هذه السكاكين الكبيرة والحادة".

وتابع قائلا: "كان يمكن للسكين أن يخترق المريء بسهولة ويدخل القصبة الهوائية أو القلب أو يلمس الأوعية في طريقه من الفم إلى الكبد من خلال الاثني عشر".

وبحسب الصحيفة، تم إدخال أنبوب في كبد المريض، لامتصاص 100 مل من القيح لمدة خمسة أيام.