عبير موسي تحتفل بعيد الجمهورية التونسية مع العلم التركي...فيديو

شنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة من السخرية ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بعد ظهورها أمام كعكة تحمل العلم التركي بدل العلم التونسي بمناسبة عيد الجمهورية التونسية.

ويظهر في مقطع فيديو جرى بثه خلال الفعالية أن العلم، الذي يظهر في الصور هو بالفعل العلم التركي.

وقال أحد المستخدمين: "علم تركيا فوق خبرة القاطو عماهم ربي دعاة الفتن ميعرفوش صورة علم تونس يا والله شلة بقيادة الكلوشارة".

فيما قال آخر: "علم تركيا على خبزة الجاتو .. هههههههوتعيط تحيا تونس ملا مسخرة والله".

ويتشابه العلمان في الهلال والنجمة إلا أن العلم التونسي يحتوي على هلال ونجمة باللون الأحمر، بعكس العلم التركي الذي يحتوي على هلال ونجمة باللون الأبيض.