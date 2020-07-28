ردود فعل كثيرة ترافق إعلان مذيعة سورية إصابتها بفيروس كورونا... صور

أعلنت الإعلامة السورية ومقدمة برنامج "صباح الخير" في التلفزيون السوري، مروة عودة، إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت عبر حسابها الشخصي في "فيسبوك" منشورا، قالت فيه: "الحمدالله على كل حال.. انا اصبت بالكورونا للأسف".

ثم أوضحت بعض تفاصيل إصابتها عن طريق بث مباشر أكدت فيه أنها "سمعت عن إصابة شخص بكورونا كانت قبل أيام معه على الغداء، وأخبرت الجهات المعنية بالموضوع".

ونوهت إلى أن "الاختبار كان إيجابيا بالرغم من عدم ظهور أعراض المرض".

مروى عودة إحدى مذيعات التلفزيون السوري، والمعروفة من خلال برنامجها الصباحي "صباح الخير" وبرنامج "تكسي رمضان" الذي بثت حلقاته خلال شهر رمضان، ولديها الكثير من المتابعين الذين نشروا على حسابها الشخصي متمنين لها الشفاء.

وعبر المتابعون عن حبهم الكبير للإعلامية بعشرات المناشير.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة السورية، حتى يوم أمس الاثنين، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ الأمس، ليصل إجمالي الحالات المسجلة 674، توفي من بينهم 40 بعد تسجيل وفاة مصابين اثنين.