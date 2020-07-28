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    عينة دم تحمل فيروس كورونا

    الفنان السوري معتصم النهار يرد على أنباء إصابته بكورونا

    © REUTERS / DADO RUVIC
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    الموضوع:
    آخر مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (98)
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    رد الفنان السوري، معتصم النهار، اليوم الثلاثاء، على الأنباء المتداولة مؤخرا بشأن إصابته وعائلته بفيروس "كورونا" المستجد.

    وجاء رد النهار عبر خاصية "الستوريز" على حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، إذ شارك نتيجة تحليل أجراه مؤخرا، وعلق عليه: "لكثرة الشائعات والأقاويل، اضطررت لإدراج نتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا. الحمد لله النتيجة سلبية، وأنا وعائلتي بألف خير"، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

    الفنانة اللبنانية رزان مغربي في افتتاح مهرجان دبي السينمائي الدولي الـ 14 في6 ديسمبر /كانون الأول 2017
    © REUTERS / SATISH KUMAR
    شاهد... معتصم النهار يعطي درس تمثيل باللهجة السورية لرزان مغربي... فيديو
    وتابع: "الحمد لله على نعمة الصحة، وأتمنّى العافية للجميع والشفاء للمرضى".

    من ناحية أخرى، يستعد معتصم النهار لتصوير مسلسله الجديد "دي أن إيه"، الذي تشاركه بطولته الممثلة، دانييلا رحمة، وهو مكون من 10 حلقات فقط، ومن كتابة ريم حنا وإخراج المثنى صبح وإنتاج شركة "إيغل فيلمز".

    كما يشارك معتصم النهار الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، بطولة أحدث مسلسلاتها التلفزيونية "أسود فاتح"، الذي استؤنف تصوير مشاهده مؤخرا بعد فترة من التوقف بسبب ظروف فيروس "كورونا" المستجد.

    وشارك معتصم النهار في رمضان 2020 بمسلسل "أحلى أيام"، من بطولة الفنانة المصرية روجينا وطلال مارديني وخالد حيدر و‏يامن حجلي ومديحة كنيفاتي وعمرو عبد العزيز ومازن عباس وجيانا عنيد، وهو من تأليف طلال مارديني، ومن إخراج سيف الشيخ نجيب‎.‎

    الموضوع:
    آخر مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (98)

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    الكلمات الدلالية:
    منوعات, سوريا, فيروس كورونا
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