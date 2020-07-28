الفنان السوري معتصم النهار يرد على أنباء إصابته بكورونا

رد الفنان السوري، معتصم النهار، اليوم الثلاثاء، على الأنباء المتداولة مؤخرا بشأن إصابته وعائلته بفيروس "كورونا" المستجد.

وجاء رد النهار عبر خاصية "الستوريز" على حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، إذ شارك نتيجة تحليل أجراه مؤخرا، وعلق عليه: "لكثرة الشائعات والأقاويل، اضطررت لإدراج نتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا. الحمد لله النتيجة سلبية، وأنا وعائلتي بألف خير"، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

وتابع: "الحمد لله على نعمة الصحة، وأتمنّى العافية للجميع والشفاء للمرضى".

من ناحية أخرى، يستعد معتصم النهار لتصوير مسلسله الجديد "دي أن إيه"، الذي تشاركه بطولته الممثلة، دانييلا رحمة، وهو مكون من 10 حلقات فقط، ومن كتابة ريم حنا وإخراج المثنى صبح وإنتاج شركة "إيغل فيلمز".

كما يشارك معتصم النهار الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، بطولة أحدث مسلسلاتها التلفزيونية "أسود فاتح"، الذي استؤنف تصوير مشاهده مؤخرا بعد فترة من التوقف بسبب ظروف فيروس "كورونا" المستجد.

وشارك معتصم النهار في رمضان 2020 بمسلسل "أحلى أيام"، من بطولة الفنانة المصرية روجينا وطلال مارديني وخالد حيدر و‏يامن حجلي ومديحة كنيفاتي وعمرو عبد العزيز ومازن عباس وجيانا عنيد، وهو من تأليف طلال مارديني، ومن إخراج سيف الشيخ نجيب‎.‎