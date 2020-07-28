قبل العيد... 7 شروط يجب توافرها في الأضحية

هناك عدة شروط يجب توفرها في الأضحية تتعلق بنوع الحيوانات التي يمكن التضحية بها، منها أن تكون الأضحية من الأنعام، مثل الإبل أو البقر أو الغنم، فلا يصح التضحية بغيرها من أنواع الحيوانات والطيور.

وبحسب موقع "بوابة الأهرام"، أوضح الشيخ أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، الشروط الواجب توافرها في الأضحية.

1- نوع الحيوانات

تكون الأضحية من الأنعام، مثل الإبل أو البقر أو الغنم، فلا يصح التضحية بغيرها من أنواع الحيوانات والطيور.

2- عمر الأضحية

أن تبلغ الأضحية السن الذي حدده الشرع، فيشترط في الإبل أن تكمل الـ 5 سنوات فصاعد، والأبقار فيشترط أن تكمل سنتين فصاعد، في حين أن الماعز يجب أن تكمل سنة واحدة وتدخل في الثانية، وفي الضأن أن تتم 6 أشهر وأن تدخل في الشهر السابع.

3- مواصفات الأضحية

أن تكون سليمة وأن تتصف بخلوها من الإصابة بعيب في اللحم والشحم، كالمرض الواضح والعرج والعمى ولا مكسورة القرن ولا ساقطة الأسنان ولا هزيلة ولا مقطوعة الذنب ولا منتنة الفم.

4- الاشتراك في الأضحية

الأضحية من الغنم تجزي عن أهل البيت الواحد، ولا يجوز الاشتراك فيها بين أكثر من شخص، وإنما يضحي بها الرجل الواحد عن نفسه وكذلك أهل بيته، أما الإبل والبقر فيجوز الاشتراك فيها بين 7 أشخاص أو أقل.

5- وقت الأضحية

يبدأ وقت الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق، مع العلم أن أيام التشريق التالية لعيد الأضحى، وتذبح في النهار فقط، ويؤخذ بعين الاعتبار أن الأضحية إذا ذُبحت قبل صلاة العيد فإنها لا تعد بحكم الأضحية.

6- الانتفاع بالأضحية

يستحب أن يجمع المسلم بين الأكل من أضحيته والصدقة والهدية منها، فلا يوجد حد، فيأكل بعضها، ويتصدق ببعضها، ويهدي بعضها، ولا يشترط أن تكون القسمة أثلاثا متساوية.

7- المفاضلة بين الأضحية والصدقة

من المقرر شرعا أن الأضحية أفضل من الصدقة لأن الأضحية سنة مؤكدة.